陳鳳珠：內地積極刺激消費增速加快

中國國務院早前發布《關於促進服務消費高質量發展的意見》，提出着力提升服務品質、豐富消費場景、優化消費環境，以創新激發服務消費內生動能，培育服務消費新增長點，為經濟高質量發展提供有力支持。意見圍繞挖掘基礎型消費潛力、激發改善型消費活力、培育壯大新型消費、增強服務消費動能、優化服務消費環境、強化政策保障六方面，並提出20項重點任務。

挖掘基礎型消費潛力包括餐飲住宿消費、家政服務消費和養老托育消費；激發改善型消費活力包括文化娛樂消費、旅遊消費、體育消費、教育和培訓消費、居住服務消費；培育壯大新型消費包括數字消費、綠色消費、健康消費；增強服務消費功能包括創新服務消費場景、加強服務消費品牌培育、擴大服務業對外開放；優化服務消費環境包括加強服務消費監管、引導誠信合規經營、完善服務消費標準；強化政策保障包括加強財稅金融支持、夯實人才隊伍支撐、提升統計監察水平。

由於內需為推動經濟增長的動力之一，而服務消費處於較快增長階段，因此要培育服務消費以擴大內需，推動經濟結構優化升級。據國統局的數據，今年上半年服務消費零售額按年增長7.5%，增速較同期商品消費零售額增速快。意見明確提升餐飲服務品質，培育名菜、名小吃、名廚、名店，鼓勵地方傳承發揚傳統烹飪技藝和餐飲文化，打造「美食名鎮」、「美食名村」。近期，多家內地餐飲企業發盈警，表示因內地大環境消費疲弱，同時面臨消費降級，加上餐飲市場競爭激烈，因此經營仍然面臨考驗。相信餐飲企業必須凸顯高品質及個性化服務體驗，以增加吸引力，配合優化產品結構來推動客流提升。

雖然內地餐飲消費恢復緩慢，但旅遊出行的需求強勁，因此意見亦表示要深入展開全國文化和旅遊消費促進活動，加強國家文化和旅遊消費示範城市建設，優化入境政策和消費環境，加快恢復航班班次，提供多樣化支付服務，研究擴大免簽國家範圍，深化文化旅遊活動。相信意見稿較有針對性，料消費行業有望逐步恢復增速。

獨立股評人陳鳳珠

(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票)