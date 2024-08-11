郭家耀：百勝中國管理層執行能力強　增長空間看俏

集團於第二季淨新增401家門店。截至6月底，門店總數達15,423家，其中肯德基及必勝客門店分別為1.09萬間及3,504間。公司對2024財年目標保持不變，包括淨新增約1,500至1,700家門店，以及資本開支在7億至8.5億美元之間。新店維持良好回報，肯德基的回報周期維持在2年，必勝客的回報周期縮短到2至3年，約80%新門店在3個月內達到月度收支平衡。第二季加盟店佔淨新增店數比例達25%，預計相關佔比將繼續上升，稍微高於去年投資者日定下的15至20%目標。

期內，公司以1.87億美元回購約510萬股普通股。截至6月底，公司仍有約6.66億美元的回購授權可用於未來股票回購。百勝中國通過股票回購和現金股息的形式在第二季向股東回饋約2.49億美元。年初至今，已向股東回饋近10億美元，超過去年全年回饋金額。

集團推出全面的提高營運效率措施，把銷售預測、員工排班及庫存管理等主要餐廳管理任務自動化。另外，作為業界首批採用生成式人工智能(AI)技術優化後勤流程的企業，開始應用多款生成式AI應用，以增強對消費洞察、顧客服務、食品安全及產品創新的能力，為公司提高效率並提供數據依據，以作出明智的經營決策。

肯德基上半年的咖啡銷售額超過10億元人民幣，售出約1.2億杯咖啡，按年增長36%。肯德基旗下咖啡品牌肯悅肩並肩咖啡今年以來迅速擴張，從3月份的100家門店已經翻3倍，至7月份接近300家門店。預計至本年底，肯悅肩並肩咖啡的門店總數將達500至600家。

必勝客方面，通過改善營運效率提升盈利能力，實現盈利最高的第二季，同時也達到3,500家門店的重要里程碑。必勝客目前覆蓋超過750個城市，仍有1,300個已開設肯德基的城市尚待開拓。公司將繼續推廣必勝客WOW的門店，預計至年底門店總數將翻倍。

儘管餐飲業受宏觀經濟下行影響，短期業務表現未算理想，但百勝中國管理層執行能力強勁，業務數碼化投資遠高於同業，有效的成本控制及開店計劃，將維持公司長遠增長空間，前景值得樂觀。

宏匯資產管理投資總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)