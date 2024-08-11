曜熊理財：本周市場難免大幅波動　投資者須審慎

上周初，亞洲市場突然出現拋售，令市場震驚。上周一(5日)結束時，日經指數下跌12.4%，創下自1987年著名的「黑色星期一」以來最差的一天。台灣證券交易所經歷8.4%跌幅，創下該指數歷史上最大單日跌幅。這次全線拋售使其餘亞洲指數全線暴跌，隨後是歐洲和美國市場。拋售主要由兩大原因引起。

首先，日前英特爾(Intel)盈利報告和預測令人失望的消息在晶片生產市場上引發恐慌。高市盈率和高利率環境，增加對半導體和晶片製造商能否在即將公布的第二季盈利報告中維持其高股價的擔憂。由於股市在周末休市，累積的恐懼和拋售訂單在上周一早上湧入。

其次，日圓快速升值在整個系統中引發震動。日圓兌每美元從開市時的146.360，跌至最低141.684，然後收於144.138。造成這一跌幅的原因有很多。例如美國經濟數據疲軟，表明美國利率將迅速下降，日本央行繼續加息的立場以及周一日圓相關期權到期，導致投資者減少日圓槓桿。借用日圓購買美元資產的投資者，不得不迅速出售其投資並償還日圓貸款，進一步推動日圓升值，形成快速循環。

隨着本周後期發布的利好消息，市場已經收復上周一的大部分失地。日圓已經回升至上周一開市價以上，日央行表示在上周一事件後，將保持利率穩定。美國消費物價指數將於本周三(14日)公布，對美國9月利率決策是最具影響力的數據。投資者最重要的是風險管理，並預期本周市場會有大幅波動，投資者入市要審慎。

曜熊理財策略分析員