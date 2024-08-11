【星期一．炒啲乜】內地數據出爐加上巨頭放榜　港股有力上？

上周初全球投資者經歷驚心動魄的黑色星期一，心中猶有餘悸之際，又要迎來重磅一周，因為內地將公布7月規模以上工業增加值、零售、房地產投資及失業率等重要經濟數據，另外有70大中城市房價、社融及人民幣貸款數據，美國則有7月消費物價指數(CPI)及生產物價指數(PPI)出爐，歐元區、英國、日本、新加坡及香港也將公布經濟增長數據，新西蘭於周三(14日)公布議息結果。

內地於周四(15日)上午有多項數據公布，內媒引述分析師指，目前銀行信貸額度充裕，7月份商業銀行有可能借勢人行減息、貸款市場報價利率(LPR)下調，加快信貸投放，惟由於居民消費續處偏弱狀態，居民貸款可能會按年減少。

美國通脹方面，市場預計，7月份核心CPI按年升幅為3.2%，將較6月份的3.3%下降0.1個百分點，有機會創下2021年5月以來最低紀錄。這是美國聯儲局在下一次、即9月議息會議前公布的倒數第二份CPI報告，如果核心通脹下行，可能會增強聯儲局對減息的信心。主席鮑威爾此前曾稱最快將在9月出手減息。

數據好與壞勢影響市場投資情緒。投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

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