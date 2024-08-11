【理財部署】布局全球股市　散戶求勝吼ETF？

美國經濟前景現暗湧，加上日本啟動貨幣政策正常化，觸發環球股市近日劇烈波動。然而，從近年整體表現看，持續在區間內浮沉的港股，相比環球主要市場的表現依然相形見絀。幸而，部分在香港上市的交易所買賣基金(ETF)追蹤中港以外股票指數的表現，讓大家只需一個港股戶口，就可布局全球股市的投資機遇，不妨趁全球資產大洗牌為資金作好部署。

【專家看法】資金料湧入 亞股有望跑贏

永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉表示，隨着聯儲局稍後時間開始減息，新興亞洲經濟增長趨勢未變，以及各國政府持續推動經濟支撐政策之下，料更多資金將湧向亞洲股市，亞股將有望跑贏。

其中，利好日股的因素包括估值中長線仍具吸引力、持續的企業財務重整、通縮時代結束、企業資本支出強勁等。她預料日股中長線前景依然正面，將繼續受惠於日本通脹溫和、企業改革、日本央行貨幣政策正常化、經濟健康及持續增長。惟要留意，套息交易拆倉潮所帶來的市場波動短期內會持續，投資者宜等待更佳入市時機。

至於印度股市續受惠外來直接投資，行業板塊方面，金融股受益於經濟活動旺盛推動貸款快速增長；工業股受惠印度國內基建持續；消費股則受惠人均所得增加的消費升級，這些因素有利投資者布局印股。

美股方面，以小型股為主的羅素2000指數早前的表現優於大型股，不妨關注。一來由於小型企業借貸槓桿率一般較高，對利率波動特別敏感，將顯著受惠於美息下調。再者，受惠成分股盈利增長，羅素2000指數預測市盈率已回落不少，投資者可在美股市場留意羅素2000指數的相關產品。

上古國際集團董事梁彥穎提醒，美股早前已進入瘋狂的牛市3期，支持指數上升的股票不超過10隻。因此，現在入市買美股已是非常危險的事情，加上當地通脹高企不下，聯儲局遲遲未落實減息，美股急跌過後，未走貨大戶亦會覓機沽貨，所以散戶極需小心。減息消息前後美市肯定有更大波動，散戶要提防第二波大冧市。

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●追蹤美科技股 納指ETF秤先

標普500指數的成分股較多、行業分布較分散，其中，資訊科技相關股份佔比約31%、金融股與健康護理股份各佔逾一成。重倉的蘋果公司(Apple Inc.)、微軟、英偉達(Nvidia)合共佔指數比重不足兩成。另一邊廂，納斯達克100指數的資訊科技相關股份佔比達五成，跟隨其後的通訊類股份和非必需消費品股各佔逾一成，上述3大重倉個股已佔指數比重25%，所以較適合看好科技股後市表現的投資者。

惟要注意，美股近年已累積可觀升幅，近月更大幅波動，外界或開始憂慮泡沫漸現，加上11月的美國總統大選逐步臨近，美國經濟前景未明，投資美股應記緊審慎管理風險，提防市場的突然波動。

●日股波動 敲日經東證有得揀

人工智能(AI)概念當旺同樣帶挈日股闖高，加上在股神巴菲特加持、日股每股盈利上升、愈來愈多日企重視股東回報等利好因素下，日經平均指數與東證100指數今年曾齊創歷史新高。不過，近日受日本央行較市場預期提早了一次會議加息，以及息差交易拆倉潮影響，日股一度暴瀉，市況異常波動。

●印股半年融資額飆兩倍

印度股市是其中一個年內表現強勢的新興市場股市，SENSEX指數早前突破8萬點關口創歷史新高，當地股市今年上半年融資額按年急增1.98倍至超過280億美元(約2,184億港元)，同樣創歷史紀錄。

隨着印度大選結束，政府保證繼續關注促進經濟增長的政策，投資者對印度股市前景更趨樂觀。再者，印度的人口紅利和人均收入上升帶來快速增長的消費市場、更多跨國公司正考慮讓其子公司在印度上市，均有助吸引外資繼續押注印度股市。

●捕捉台股動向 睇實股王台積電

在人工智能(AI)熱潮下，台股年內表現同樣備受關注，台灣加權指數一度創歷史新高，近期才隨美日股市大幅調整。箇中原因是全球最大晶片代工商台積電佔台股指數的權重超過三成，早前其強勢破頂成為台股刷新高位紀錄重要動力。

基金公司富達表示，數碼轉型在新冠疫情以來加速發展，雲端資料中心服務與硬件需求持續上升，使台灣科技硬件公司成為最主要受惠者。隨着電子產業旺季7月起展開，有望支持台灣科技產業於下半年持續向好。惟要注意，由於台股的估值已升至高於亞洲區(日本除外)股市，投資者宜平衡布局增長股與價值股。