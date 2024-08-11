陳永傑：減息倒數　樓市醞釀轉機

樓市全面撤辣後交投急衝過後，近月市場氣氛漸漸回歸平靜，加上聯儲局減息一直只聞樓梯響，市場氣氛觀望，拖累樓價持續回軟，並出現倒跌，處於近8年低位。撤辣對樓市的刺激效用是否已經消失，成為近期市場議題，筆者認為交投少主要是受信心影響，最近外圍及金融市場波動，地緣政局緊張，一定程度上影響樓市氣氛，息口亦是影響樓市的關鍵之一，美國遲遲未開始減息，影響入市意欲。然而，一旦減息落實，不確定性解除，市場信心將會回升，購買力會再次起動，樓市將會回歸熱鬧。

撤辣快半年，最近3個月一手交投有所減少，6月一手成交錄約670宗，屬撤辣後最少，7月交投回升至約1,100宗，8月到目前為止，暫只有百多宗成交，相比撤辣後首月逾4,000宗成交，交投大幅回落。但值得留意的是，目前成交量仍然好過撤辣前，反映無論用家及投資者的入市信心均有所增強。

以7月一手成交為例，推盤量雖然不多，只有啟德柏蔚森及屯門黃金海灣．意嵐兩個全新盤，兩個盤均以低價出擊，成功引爆購買力。柏蔚森I首輪銷售近乎沽清，發展商隨即推出柏蔚森III應市，銷售成績相當理想。該系列於9日內累售253伙，套現逾17億元，屬於近3年內任何連續9日跑道住宅區銷量最高新盤記錄，兩輪銷售共錄得22組大手買家。至於黃金海灣．意嵐，首輪開售即日沽清188伙，次輪銷售亦沽出逾8成半單位，亦有不少大手客，當中有投資客連掃5伙。可見現時市場不缺購買力，只要樓盤價碼及條件吸引，依然能吸引用家及投資者的眼球。

筆者相信現時的購買力，是受信心影響，未能充份起動。隨美國下月減息的預期在近日節節升溫，市場樂觀情緒正在上升，發展商亦已蠢蠢欲動迎接減息的機遇，個別買家更偷步入市，加上奧運進入尾聲，買家恢復睇樓活動，樓市正整裝待發，第四季將迎來轉機。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑