7月本港工商舖成交金額月跌近32%　商廈最傷

7月市場憧憬減息氣氛濃厚，不少投資者保持審慎觀望態度，令工商舖買賣價量齊跌。中原(工商舖)資料顯示，上月錄得約238宗工商舖買賣成交，宗數較6月微跌約1.7%，而成交金額則約27.52億港元，按月顯著下跌約31.9%。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，根據該行統計，7月工商舖買賣價量表現一般，期間買賣宗數對比2023年同期微跌約4.8%。至於成交金額方面，在缺乏大手買賣下，全月成交金額較去年同期亦減少約26.2%，相信是由於去年同期啟德沐泰街7號THE HENLEY地下連一樓以約5.28億元易手，致令兩者相差較大。

他續稱，上月工商舖物業買賣呈個別發展，工廈及商舖物業分別錄得約155宗及約51宗，按月分別微減約4宗及約2宗，成交金額方面，工廈成交金額約10.37億元，按月及按年分別跌約26.6%及40.2%，主因涉及的工廈物業成交仍以500萬元以下細價物業，加上不少發展商繼續以低價策略促銷工商一手新盤，故令整體買賣金額進一步下降。

至於商舖方面，7月買賣成交金額約9.26億元，按月下跌約24.4%，包括荃灣荃景圍191至195號荃威花園商場3期6樓全層，面積約118,464方呎，以約2.18億元易手，該樓上舖原由投資者羅守輝持有，現時由2間護老院承租，月租接近196萬元，回報逾10厘，新買家料為經營護老院或相關人士。

潘指出，商廈表現則量升價跌，7月買賣市場共錄得約32宗成交，按月上升約兩宗，按年則多約5宗；不過，上月成交金額則約7.89億元，按月大減約43.8%，按年則大增約1.2倍。月內個別矚目買賣成交，如長沙灣荔枝角道888號南商金融創新中心17樓全層連45個車位，全層面積約24,406方呎，成交價約4.1億元。

他相信，9月份美國減息機會極大，本港投資者入市信心可望加強，預料投資者會積極部署吸納優質工商舖物業，期望可帶動整體工商舖買賣交投穩步向好。