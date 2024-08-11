富力地產所發怡略票據違約　正商討友善解決方案

公告交代，富力地產公司附屬公司怡略有限公司(「怡略」)發行了(i)2025年到期的6.5%現金/7.5%PIK優先票據、(ii)2027年到期的6.5%現金/7.5%PIK優先票據以及(iii)2028年到期的6.5%現金/7.5%PIK優先票據。怡略票據在新加坡證券交易所上市。

截至該公告日期，2025年票據本金額1,034,162,134美元、2027年票據本金額1,921,827,815美元及2028年票據本金額1,571,167,017美元尚未償還。

據怡略票據條款，怡略票據各自以年利率6.5%計息，於每年1月11日及7月11日支付。2025年票據項下的利息33,610,269.29美元，2027年票據項下的利息62,459,403.83美元及2028年票據項下的利息51,062,927.96美元已到期，並須於今年7月11日以現金支付。鑑於該集團目前面臨的現金流壓力，上述怡略票據並未在到期前以現金支付利息。未支付怡略票據利息可能會導致票據持有人要求加快還款。

為制定該集團境外債務的整體負債管理方案，該公司已聘請安邁融資顧問有限公司為財務顧問，並聘請盛德律師事務所擔任法律顧問。該公司將與顧問們共同探討全面可行的解決方案，確保所有債權人得到公平對待，以保障所有持份者利益，並確保該集團未來的長遠發展。