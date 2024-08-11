十大屋苑周未錄12宗成交　按周增9.1%

新盤市場焦點欠奉，二手樓市交投因而反彈，中原指出，十大屋苑於周六、日(10、11日)錄12宗成交，按周上升約9.1%，為20周新高，期內維持7個屋苑錄得買賣，至於未聞買賣屋苑則分別為鰂魚涌康怡花園、沙田第一城及東涌映灣園。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末缺乏新盤發售，只有貨尾盤銷售，部分買家回流二手市場，雖然成交量繼續於低位橫行，但期內仍屬4個多月同期新高。市民靜待減息，市場觀望氣氛濃厚，相信美國落實減息後，樓市方會全面轉趨活躍。

周末兩日以鰂魚涌太古城錄4宗買賣最活躍，中原趙鴻運表示，該盤金星閣中層G室，實用面積約701方呎，三房間隔望園景，成交價928萬元，呎價約13,238元。

該行張光耀亦稱，同屋苑洞庭閣中層C室，實用面積約580方呎，兩房間隔，累減52萬元，以678萬元獲承接，呎價約11,690元。原業主於2014年以645萬元購入單位，持貨10年帳面輕微獲利33萬元，升值約5.1%。

期內鴨脷洲海怡半島亦錄兩宗成交，中原盧鏡豪表示，屋苑9座中層A室，實用面積約739方呎，套四房間隔，享海景，以1,015萬元沽出，呎價約13,735元。