日出康城蝕讓不斷　持貨4年帳蝕逾60萬元

將軍澳日出康城再錄蝕讓買賣，區內SEA TO SKY兩房累減約186萬元售出，一手業主持貨約4年帳面損失約60.8萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●香港置業表示，西灣河鯉景灣逸康閣高層F室，實用面積約485方呎，兩房間隔，成交價約638萬元，呎價約13,155元。

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九龍區

●美聯張曉盈稱，長沙灣碧海藍天3座低層D室，實用面積約505方呎，兩房間隔，以723.8萬元售出，呎價約14,333元。

●中原許永生稱，長沙灣居屋麗翠苑2座高層1室，實用面積約448方呎，一房間隔望内園景，叫價520萬元，議價後以505萬元未補價第二市場價沽出，呎價約11,272元。原業主2019年4月以277萬元買入單位，持貨約5年帳面獲利228萬元，升值約82%。

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新界區

●美聯陳少鴻表示，馬鞍山海典灣2座中層C室，實用面積約783方呎，套三房設計，享全海景，早前以1,100萬元放售，議價後以980萬元成交，呎價約12,516元。

●中原鍾志聰表示，馬鞍山天宇海1A座低層A室，實用面積約947方呎，屬海景四房戶，累減230萬元，以1,070萬元成交，呎價約11,300元，原業主持貨約7年帳面蝕讓120萬元。

●世紀21奇豐袁麗詩指出，馬鞍山新港城Q座低層7室，實用面積約337方呎，兩房間隔，原叫價480萬元，放盤1個月減價至450萬元成交，呎價約13,353元。

●香港置業劉浩勤稱，將軍澳日出康城SEA TO SKY第1座低層F室，實用面積約466方呎，兩房間隔，累減約186萬元或約21.9%，成交價約664萬元，呎價約14,249元。單位2020年7月一手價約724.8萬元，現貶值約60.8萬元。

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