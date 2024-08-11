發展商積極清貨尾　新盤市場不乏大額成交

新盤市場於周六、日(10、11日)錄約30宗一手成交，較上周下跌約4成，售出單位以餘貨盤為主，不過當中不乏大額買賣，沙田新盤售出一伙頂層複式戶，售價4,603萬港元創項目今年新高。至於元朗項目減價奏效，今日單日沽出8伙，套現逾5,000萬元。

減價策略奏效 元朗新盤雨後周末沽出8伙

●星星地產旗下元朗雨後減價奏效，集團銷售及市場推廣董事總經理李平山表示，項目於周末兩日(11、12日)沽出7伙三房及一伙一房，套現逾5,000萬港元，全盤至今累售298伙，佔總單位量近90%。

他補充，項目成交持續，8月已錄10宗買賣，其中一房單位只餘下最後兩伙待售，分別為26樓連天台特色戶、以及25樓鳳凰樓層單位，預料隨着減息時間表明朗化，將有愈來愈多買家「撈底」入市，對銷情充滿信心。

屯門飛揚第1期周日沽出兩伙 套現1486萬元

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目於本周末開放第1座全新三房示範單位及新增限時折扣優惠，市場反應熱烈。最新售出兩個單位，包括一伙三房及一伙兩房戶，其中，該盤2座17樓E室，實用面積722方呎，三房間隔，以958.2萬元售出，呎價約13,271元。買家為外區退休人仕，是次入市將獲贈一個車位。

另一宗成交為1座17樓B室，實用面積462方呎，兩房間隔，成交價527.9萬元，呎價約11,426元，買家為同區家庭客。

星凱‧堤岸河景四房複式連天台4603萬售出

●中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸於周日(11日)沽出一伙特色戶，集團營銷策劃總監楊聰永指出，項目5座50及51樓A室複式單位，實用面積2,001方呎，為全盤最大戶型，四房連三套房間隔，內置樓梯連接772方呎天台，享城門河景致，單位以4,603萬港元招標售出，創項目今年單一成交價新高，呎價約23,003元。

他補充，項目8月至今已錄11宗成交，套現逾1.48億元。自今年3月3日起已沽出249伙，銷售額逾27億元，樓盤開售至今則累售1,178伙，佔全盤1,335伙逾88%。

名日‧九肚山四房戶售1783萬

據市場消息指，買家因大學聯招剛放榜，女兒成功考入中文大學，為方便其上學而前往參觀現樓，因應區內供應不多，故決定購入單位。