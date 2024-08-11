威廉博萊︰特朗普當選或加速全球利率回落

今年底舉行美國總統大選依然是金融市場的焦點。威廉博萊(William Blair)新興市場債主管安成凌(Marcelo Assalin)表示，特朗普在即將舉行的美國總統大選中獲勝似乎已成為基本預期，投資者應預期特朗普將積極尋求延續其2017年的減稅法案，並進一步降低企業稅。

他出，美國提高關稅可能會對全球貿易造成負面影響。對美貿易順差較大的經濟體可能面臨最大的經濟影響，尤其是中國，其次是歐洲；預期這些地區將會採取重大財政及貨幣政策應對措施，以抵銷新一屆美國政府徵收更高關稅的影響。

近年來，由於新興市場國家的內部貿易規模顯著增長，預計所受到的直接影響將會較小。

整體而言，若特朗普當選，預期全球經濟增長將略微放緩，同時通脹會暫時升溫。在此情況下，預期全球貨幣政策的正常化進程將會加快，促使全球利率下降。他相信，聯儲局應該會保持觀望，這將為美元提供額外的支撐。

儘管美國大選結果尚待揭曉，但威廉博萊對短期全球經濟前景仍然保持樂觀，預期經濟增速將略微放緩，而全球資金流動性環境將有所改善。無論美國總統大選結果如何，維持對下半年全球利率下行和流動性改善的預期。