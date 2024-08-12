鄧建初：市況動盪充斥地雷　小心部署避禍就福

本港與美國股票市場異常波動，有如過山車般大上大落。今年8月份開局，港股先連跌4日共696點，即使反彈3日共450點，仍未能收復失地。

美股跌4日升3日，共下跌1,343點。其中上周一因經濟數據奇差，令市場憂慮美國步入衰退。道指出現近年罕見的1,033點大瀉幅，有高處不勝寒之感，相信往後是跌多升少。然而，為保住代選出戰之副總統賀錦麗聲勢，聯儲局應會出盡法寶，力求美股維持在高位至年尾大選。9月減息已無懸念，只不過減息0.25厘還是0.5厘，現階段聯儲局仍在觀察研究。

劇烈動盪市況中，難免會有地雷股出現。8月2日道指下跌610點，實力股英特爾單日竟大冧近30%，當旺股英偉達拆細後，股價曾高見140.7美元，以近期跌至最低位計，瀉幅接近30%，引證美股在高位大幅震盪，出現地雷股並不令人意外。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)