林嘉麒：港股整固後再上 油股首選中海油
2024年08月12日 11:02
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（中新社圖片）
元宇證券基金投資總監林嘉麒表示，港股上周受環球股災影響，一度跌至16,500點水平，但其後重上萬七關，整固後仍有機會繼續向上，短線阻力在17,300點。本周不少重磅股即將放榜，如騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)，近期表現相對硬淨，若然業績優於預期，有望帶動大市出現突破。另外，內地亦將公布7月經濟數據，若較預期好，港股向上機會亦較大。
國際油價上周結束4周跌勢。林指出，在地緣局勢緊張帶動下，油價短期出現反彈，但同時亦要留意市場對美國經濟衰退的憂慮會否重燃。「三桶油」股價走勢分化，中國石油化工(00386)近期調整幅度不大，料反彈幅度有限；而中國石油股份(00857)則反彈乏力，走勢相對落後。相反中國海洋石油(00883)由高位回落約3成，但其後已重返橫行區間，短線仍有上升水位，可作為行業首選。
舜宇光學(02382)7月手機鏡頭出貨按年增長約20%，另外有報道指，蘋果公司最快將於明年初推出新款iPhone SE，預料將帶有AI功能Apple Intelligence。林嘉麒認為消息對舜宇有利，加上公司早前發盈喜，亦對股價有支持作用，後市有望重新發力，短線有機會重上45元，並向上挑戰52元，支持位則在40元。