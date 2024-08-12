期貨全線跌！內地券商傳監管升級後減少國債交易

外媒引述知情人士稱，因應中國監管部門持續加碼調控債市，多家券商機構自上周以來減少國債交易。據報，總部位於不同區域的多家證券公司在債市調控加碼後，已經減少國債交易，其中一家暫停部分期限的交易。知情人士指，多數券商自發採取相關限制措施，有至少1家機構在監管指導下減少交易。

內媒指，興業銀行成員機構興業研究公眾號發文稱，市場傳言江蘇省聯社通知江蘇農商行禁止國債交易，部分券商自營、資管也受到指導。對此，內媒聯絡蘇農銀行、江陰銀行投資者關係部門，蘇農銀行相關人士表示，「我這邊沒有接到消息，我們暫時還沒有得到這個指令。」江陰銀行相關人士也稱，「回頭再和同業部門確認一下。」

至於目前兩家銀行國債交易情況，蘇農銀行上述人士指，還在配合中國銀行間市場交易商協會調查。江陰銀行上述人士稱，目前沒有影響，是正常的。

國債期貨開市全線下跌，中長期國債期貨跌幅更明顯。30年國債期貨主力合約盤中跌逾1%，中午收市仍跌0.83%，報110.45元人民幣(下同)。自歷史高位以來，30年國債期貨主力合約已累計跌逾2%。