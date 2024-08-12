調查：港人工作壓力大　82%打工仔曾「逃避工作」應對

一項調查發現，大多數香港在職人士深受多重與工作相關的心理健康問題困擾，其中以逃避工作（disengagement）的情況尤為嚴重；因此，企業需要提供更多支援和多元化解決方案滿足員工不同需求。

AXA 安盛公布其年度「AXA 安盛心理健康研究2024」發現，香港人面臨龐大的工作壓力及心理健康挑戰，高達77%的香港受訪者表示曾因工作經歷至少一種心理健康問題。此外，有82%的受訪者曾以逃避工作來應對心理問題，情況令人擔憂。研究結果明顯反映，香港普遍工作壓力大，心理健康欠佳，這嚴峻情況需僱主高度重視並採取相應行動。

研究顯示，近半（49%）受訪者表示感到工作過勞（burnout），較去年上升超過一倍（2023年為22%），但僅16%的受訪者尋求專業人士幫助。大部分受訪者曾經歷過度疲勞和精力耗盡（61%）、無法控制的壓力和焦慮（52%）、專注力或決策能力下降（51%）、睡眠障礙（49%）以及飲食失調（39%）等心理健康問題。

這些心理健康挑戰嚴重影響受訪者的工作表現，近半（48%）受訪者因心理健康原因計劃告病假，41%盡量在家工作避免與同事接觸，38%通過內部調職以轉換工作部門，而有35%的受訪者則有計劃離職。

研究亦顯示，超過一半（53%）受訪者期望向公司反映工作過勞問題後，能夠獲得更積極的回應。此外，近三分之二（63%）的受訪者認為，儘管現時的心理健康保障有限，但心理健康福利和措施對他們決定是否留任現職非常重要，這反映僱主可以加強對員工心理健康的支援和保障，以提高員工留任率。

AXA 安盛首席僱員福利業務及健康策劃總監李蓉表示，幾乎每位在職人士都經受一定程度的心理健康問題困擾，情況令人擔憂。她指，該企一直致力提升大眾對心理健康的關注，冀提供切實可行的解決方案和治療，鼓勵大眾積極面對，付諸行動。