富邦香港上半年純利4.42億元　按年微跌1%

富邦香港公布，集團首6個月未計其他收益及減值虧損前經營溢利為8.05億港元，較2023年同期上升43%，主要是由於淨利息收入、淨費用及佣金收入增加。然而，由於減值虧損上升，集團淨溢利按年輕微下降1%至4.42億元。

受淨息差改善及平均生息資產增長帶動，淨利息收入增長28%至12.05億元。市場息率於2024年上半年維持高位，導致資產收益率於重新定價後上升。整體資產收益率的改善抵銷了存款成本的增幅，淨息差擴大22個點子至1.79%。債務證券投資組合和銀行同業貸款上升，令平均生息資產增長11%。平均客戶存款於2024年上半年按年上升15%。

非利息收入上升10%至2.01億元。保險業務和信貸業務收入分別錄得38%及35%的增幅；然而，由於集團於期內出售其於中國銀聯股份的投資，部分非利息收入增長被非上市股本證券的股息收入減少所抵銷。非利息收入對總營運收入比率為14.3%。

港地產市場惡化導致抵押品價值下降

減值虧損總額為2.79億元。本集團第一及第二階段的貸款減值虧損為900萬元，而其他金融工具減值虧損為600萬元。第三階段的貸款減值虧損(扣除壞賬收回後)為2.62億元，而其他資產減值虧損為200萬元。縱然大部分不良貸款均有抵押品，但本港房地產市場惡化導致抵押品價值下降，貸款減值虧損相應增加。於2024年6月30日，計及商業票據和銀行同業貸款的減值貸款比率為1.73%，減值貸款覆蓋率則為85.2%。