食肉獸佳音？巨無霸指數出爐　台灣漢堡比美國平6成

外媒發表最新反映購買力的「巨無霸指數(Big Mac Index)」，台灣價格為2.28美元，美國為5.69美元，即台灣巨無霸價格比美國便宜60%，去台灣旅遊的Meat Lover可會想在當地食下巨無霸？

外媒於1986年首度發布巨無霸指數，以簡單方式解構匯率理論，透過比較各國巨無霸售價，衡量某貨幣相對於美元，其價值是高估或低估，外界也將此視為比較物價的基準。

據最新巨無霸指數，美國的巨無霸售價5.69美元，在歐元區相當於6.09美元，不過台灣價格僅2.28美元，不到歐美的一半。

報道提及，富裕國家物價往往較貴，一些高生產力、高薪行業，提高整個就業市場的工資，從而提高生產力較低且不受外國競爭影響的行業的成本及價格。因此巨無霸指數也有一個調整版本，將各國人均國內生產總值(GDP)納入考量。

惟即使以此標準衡量，瑞士物價仍昂貴，另一個異常現象是阿根廷，雖然該國並不富裕，但貨幣披索仍被高估。消費者可按官方匯率以5.69美元兌換超過5,300披索，但當地巨無霸售6,100披索，7個月前僅3,150比索。這些異常可能只是反映巨無霸指數中的缺陷，生活除漢堡包外，還有更多東西。