資深策略師羅奇：3大因素恐致美股明年陷熊

外媒報道，資深投資策略師大衛·羅奇(David Roche)指，三大因素可能令美股於2025年陷入熊市，分別為減息幅度小於預期、美國經濟放緩及人工智能(AI)泡沫。

他估計，聯儲局不會將利率調低至市場期望的3.5%。當局對2025年利率的預測中位數是4.1%，目前幾乎所有市場參與者都認為到2025年9月利率將低過4.1%。此外，他警告，由於經濟將放緩，盈利不會達到預期。AI方面，他指AI產業已陷入泡沫領域，將於未來6個月脫離泡沫，將成為導致經濟增長放緩因素之一。

羅奇認為，以上3大因素足以引發2025年出現下挫20%的熊市，更可能由今年底開始。他補充，有關預測未考慮誰人將贏得美國總統大選。

息口方面，他目前預計聯儲局將減息0.25厘，這也將引致利潤率下降，情況將於2025年逐漸發生。「如果想當局減息，經濟及勞動力市場必須放緩，利潤率料受壓。」

他指，如果這些因素導致大市陷熊，聯儲局有應對空間。如果情況差過預期，當局很可能有足夠減息空間，局方已多次如此表示。惟他補充，仍不確定這樣能否扭轉熊市，但將阻止它破壞及摧毀全球經濟。