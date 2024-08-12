啟德MIAMI QUAY I開放新示位　雨後平台特色戶減價8%

發展商積極為旗下新盤軟銷造勢，啟德現樓項目開放全新示範單位以供參觀。元朗現樓項目最新修訂價單，將1伙兩房特色單位定價削減約8%，力推貨尾。

●啟德MIAMI QUAY I新現樓單位曝光

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS兩房呎售約33,300元

●鰂魚涌FINNIE日內開放示範單位

●啟德柏蔚森I周五賣65伙

●元朗雨後平台特色戶減價8%

星星地產旗下元朗雨後，周一(12日)修訂價單，將1伙兩房連平台單位定價下調約8%。涉及單位為3樓R室，實用面積416方呎，連87方呎平台，定價由約762.7萬元減至700萬元，扣除20.5%折扣後，折實價約556.5萬元，折實呎價約13,377元。

●天水圍Wetland Seasons Bay3期單日沽3伙

●屯門飛揚第2期修訂付款計劃

●西營盤尚逸4伙加價

大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，周一(12日)更新價單，將4個單位的定價上調，加幅約2至3%。上述4伙包括2伙一房單位及2伙開放式單位，實用面積分別215及286方呎。其中21樓D室，為實用面積286方呎一房，定價由645.9萬元提價至665.28萬元，最新折實價601.6萬元，折實呎價約21,035元。

●啟德THE HENLEY連沽兩伙