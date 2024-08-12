啟德MIAMI QUAY I開放新示位 雨後平台特色戶減價8%
2024年08月12日 21:01
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發展商積極為旗下新盤軟銷造勢，啟德現樓項目開放全新示範單位以供參觀。元朗現樓項目最新修訂價單，將1伙兩房特色單位定價削減約8%，力推貨尾。
●啟德MIAMI QUAY I新現樓單位曝光
由會德豐地產，恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作的啟德MIAMI QUAY I，周一(12日)對傳媒開放現樓連家具示範單位。項目最新為部分單位提供全新的180日現金付款計劃。全盤迄今累售100伙，總成交金額約11.1億元，平均成交呎價約24,500元。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS兩房呎售約33,300元
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，周一(12日)售出兩房單位，為1座21樓C室，實用面積764方呎，成交價2,544.12萬港元，呎價約33,300元。項目本月至今已售出5伙，套現逾3.6億元。
●鰂魚涌FINNIE日內開放示範單位
宏安地產(01243)旗下鰂魚涌芬尼街FINNIE，正積極軟銷，預計日內開放示範單位。該公司執行董事程德韻表示，項目距離港鐵鰂魚涌站B出口僅約15秒步程，周邊設有多個巴士站，住戶可快捷地往返港，九，新界各區及核心商業區。
●啟德柏蔚森I周五賣65伙
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森I，周一(12日)加推價單4號，提供61伙，折實平均呎價約20,235元。項目同日上載最新銷售安排，落實周五(16日)作新一輪銷售，以先到先得形式發售65伙價單單位，折實價由714.3萬元起。
●元朗雨後平台特色戶減價8%
星星地產旗下元朗雨後，周一(12日)修訂價單，將1伙兩房連平台單位定價下調約8%。涉及單位為3樓R室，實用面積416方呎，連87方呎平台，定價由約762.7萬元減至700萬元，扣除20.5%折扣後，折實價約556.5萬元，折實呎價約13,377元。
●天水圍Wetland Seasons Bay3期單日沽3伙
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay 第3期，周一(12日)連沽3伙，成交金額共1,988.56萬元。其中，6A座5樓C6室，為實用面積502方呎的三房戶，成交價713.57萬元，呎價約14,215元，買家另可享現金回贈。
●屯門飛揚第2期修訂付款計劃
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第2期，今(12日)修訂價單，取消建築期付款計劃，改為提供「360天輕鬆俾付款計劃」，折扣率由12%降至11%，惟提早成交現金回贈由最多2%，增至最多4%。至於90天成交期的付款計劃最高折扣率維持不變。
●西營盤尚逸4伙加價
大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，周一(12日)更新價單，將4個單位的定價上調，加幅約2至3%。上述4伙包括2伙一房單位及2伙開放式單位，實用面積分別215及286方呎。其中21樓D室，為實用面積286方呎一房，定價由645.9萬元提價至665.28萬元，最新折實價601.6萬元，折實呎價約21,035元。
●啟德THE HENLEY連沽兩伙
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的啟德THE HENLEY，今(12日)售出兩伙，共涉額1,735.82萬元。其中，The HENLEY II的1座6樓H室，實用面積379方呎，一房間隔，成交價841.31萬元，呎價約22,198元。