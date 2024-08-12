紅磡海逸豪園連環蝕讓　兩戶單位7年帳面輸65萬元

紅磡海逸豪園連環錄得損手成交，屋苑兩房單位剛以835萬元沽出，約7年帳面蝕讓65萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄭俊輝表示，小西灣居屋富景花園10座低層F室，實用面積約484方呎，兩房則王，設3年裝修，望內園景，未補價第二市場叫價330萬元，累減15萬元，最終以綠表價315萬元沽出，呎價約6,508元。

●美聯鄭琨稱，西灣河鯉景灣逸康閣高層F室，實用面積約485方呎，兩房間隔，原業主近期叫價約680萬元，議價後減價至638萬元獲同區客承接，呎價約13,155元。

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九龍區

●中原吳國豪指，紅磡海逸豪園2座中層D室，實用面積約529方呎，兩房間隔，望市區，以835萬元沽出，呎價約15,784元，原業主於2017年9月以900萬買入，持貨約7年蝕讓65萬元，貶值約7.2%。

●利嘉閣郭永峰稱，荔枝角美孚新邨6期蘭秀道42號低層A室，實用面積約700方呎，三房間隔，望內街景，新買家為換樓客，單位叫價650萬元，議價後以623萬元承接，呎價約8,900元，原業主早於1978年以約17.24萬元一手購入，期內帳面升值約35倍。

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新界區

●利嘉閣彭錦添表示，青衣公屋長安邨安泊樓中層22室，實用面積約485方呎，三房間隔，望市景，未補價第二市場以308萬元放售，以278萬元易手，呎價約5,732元。

●美聯梁浩文指，屯門居屋兆山苑A座低層8室，實用面積約546方呎，兩房間隔，未補價第二市場最新叫價250萬元元，以230萬元成交，呎價約4,212元。

●美聯鄧涇渭稱，元朗新元朗中心2高層B室，實用面積約466方呎，兩房間隔，最新叫價550萬元，以525萬元成交，呎價約11,266元，新買家為用家，原業主2001年4月以154萬元購入。

●中原蔡天賜表示，粉嶺花都廣場4座中層H室，實用面積約392方呎，兩房間隔，叫價約390萬元，日前議價後以385萬元易手，呎價約9,821元，新買家為用家。

●中原黎宗文指，沙田翠湖花園E座低層4室，實用面積約680方呎，三房間隔，叫價約750萬元，日前議價後以665萬元易手，呎價約9,779元，累減約85萬元，原業主持貨約7年，帳面蝕讓約53萬元。

●世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山迎海1座高層H室，實用面積約496方呎，兩房間隔，望內園景，放盤3個月，成交價665萬元，呎價約13,407元，原業主於2014年3月以516萬元一手購入，約10年帳面獲利149萬元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山天宇海1A座中低層A室，實用面積約947方呎，套三房間隔，議價後以1,070萬元易手，呎價約11,299元，新買家為區內用家，原業主於2017年以1,190萬元購入，持貨約7年帳面蝕讓120萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋富康花園1座中低層H室，實用面積約592方呎，三房間隔，今年五月叫價499萬元，上月調整叫價至470萬元，最終獲區外「白居二」買家以439萬元承接，累積減幅約12%，呎價約7,416元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢蠔涌村雙號屋全幢村屋，四房連工人房間隔，望山景，連天台，原先叫價2,500萬元，累減322萬元，減幅約12.9%，以2,178萬元沽售，原業主於2016年8月以2,350萬元購入，約8年帳面虧蝕172萬元。

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