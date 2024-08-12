美股好淡爭持　交易員押注今年內減息一厘

美股3大指數周一早段好爭持，道指跌20點，報39,476點；標指升12點，報5,356點；以科技股為主的納指升74點，報16,819點。港股夜期報17,123點，升46點，高水11點。

市場炒作美國經濟衰退恐慌之際，交易員對美國減息幅度的預期不斷上升。反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，交易員押注今年底前累計減息至少一厘的機率，已經達到了73.6%，甚至有低機率(3.7%)大手減息1.5厘。無論衰退風險是否被誇大也好，聯儲局的政策預測似乎難免又一次要進行修正。

瑞銀財富管理最新估計，聯儲局為了保護就業市場，將在今年剩餘時間內減息一厘，減息是該行先前預測的兩倍。不過，該行同時認為，由於家庭財務狀況依然穩健，衰退風險似乎被誇大，投資者應避免對短期波動做出過度反應。該行對明年中標指的目標預測仍然維持5,900點，建議倉位集中在高質素的增長型股票。

隨着對減息預期的大幅升溫，投資者也開始關注聯儲局會否在常規的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議之外，進行額外的緊急減息。中金公司的報告認為，經濟狀況「尚未惡化到歷史上採取此類行動的程度」，過於主動降息反而容易造成恐慌，這亦意味着無論經濟情況如何，聯儲局最新也要等到9月中旬的議息會議才會減息。

另外，近期半導體股經歷一輪大調整後，依然獲投資銀行唱好。其中，花旗認為人工智能(AI)相關的資本開支不斷增加，續看好半導體中動態記憶體(DRAM)的需求，首選為美光科技(Micron)。