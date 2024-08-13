東方日報B1：外資撤華破紀錄　上季涉千億恐加速

儘管全球政經局勢不穩，但境外投資者卻未急於湧入內地市場作為「避風港」。周一A股滬深兩市主板成交更創下2020年5月25日後新低，只有4,958.82億元人民幣(下同)，為逾4年首次全日不足5,000億元大關，加上國家外匯管理局披露一項外資直接對華投資的指標於第二季重現負值，甚至是單季紀錄最差，錄得負值148億美元(折合約1,050億元人民幣)，反映外國投資者從中國直接投資項目淨撤資規模急增，外媒高度關注內需不足或進一步加劇中國經濟增長放緩的程度。

「直接投資負債」指境外投資者持有中國企業的直接投資債權。在外匯局公布的國際收支口徑中，直接投資負債出現負值，即資金流出多過流入的規模，剛出爐的季度表現突然淨減少近150億美元，不但打破去年第三季的負值121億美元的紀錄，結合今年首季表現之後，意味着今年上半年仍錄負值46億美元。一旦下半年外資撤走情況未見回流，中國或結束長年保持外資直接投資淨增長的格局，繼去年創下年度淨增長規模最小之後，今年可能迎來有紀錄以來首次的年度負值。

內地專家認為，個別季度外來直接投資淨額為負不必過度解讀，但市場對淨額波動顯得愈趨關注，某程度也反映市場情緒仍較悲觀。尤其是政策力推吸外資，例如上周商務部表明將進一步穩定擴大領域開放，包括修訂鼓勵外商投資產業目錄，還有要合理縮減外資准入負面清單等，但新增外資低於撤出及業務縮小導致資本外流，可見外資在華投資對支持內地經濟復甦的力度仍然不足。

外資在滬深股市同樣呈沽貨離場的趨勢，北向資金周一經滬深股通再淨沽出7.72億元，已連續兩日拋售A股，累計淨賣出逾85億元，導致年初以來走資總額近25億元。由於下周一起中港兩地將同步調整滬深港通交易訊息披露機制，收市後公布的買入和賣出成交額，將調整為成交總額，不再披露單日買賣數據，意味淨買賣金額統計將成歷史，市場資金流透明度下降，外資對A股熱情似乎亦隨之冷卻。

大市交投更愈來愈水盡鵝飛，兩市成交額繼續縮量，在上周五剛創下2022年10月11日後低位，周一(12日)成交總額比上周五再縮逾一成，拖累滬深3大股市指數齊齊衝高回落，滬綜指收跌0.14%，報2,858點，深成指及深圳創業板指數各跌0.24%及0.2%。

券商認為，由於近期中證監連環出招打擊程序化交易、暫停新增轉融券(機構借貨予他人沽空)，並缺乏進一步支持中長期資金入市具體政策及消息刺激，同時本周即將出爐的7月主要經濟數據或欠驚喜，導致市場寧願審慎持續觀望；惟提醒從歷史行情看，每次交投出現低迷，往往會迎來階段性反彈，如2020年5月一役，隨後市場迎來大轉勢。

另外，深圳交易所官網顯示，該所總經理一職的人選在空缺半年後最終敲定，李繼尊已卸任中證監辦公室主任，赴任深交所總經理之位。