【東方日報產評】水至清何來有魚　中港股落後堪虞

內地股市昨日成交不足五千億元人民幣，創逾4年新低；港股昨日成交亦僅703億元，用「水盡鵝飛」來形容中港股市狀況絕不為過。雖然時值美國大選前，金融市場例牌動盪，且美國及日本貨幣政策皆醞釀或處於逆轉過程，中港股市「心如止水」也許可減低受外圍環球金融市場極端波動的衝擊。惟資本市場的功能是讓企業融資，提供資本增值的出路，繼續這樣「水清無魚」，根本無法好好服務實體經濟，香港作為國際金融中心更難以自處。還望刻下只是在倒數新上升周期前的非一般寂靜，別繼續走長期大「L」形走勢，否則真是風吹雞蛋殼，財散人安樂！

以上周五收市推算，港股主板連創業板市值約30.7萬億元，今年以來跌幅不到0.9%，與美股及日本今月曾出現的極端波動形成大對比，但可惜港股市值處於不尋常的低水平。觀乎內地滬綜指今年以來累跌逾4%，以中資股佔港股大比重的角度看，港股跌幅算溫和，奈何整體中國資產價值長期低迷，港股只能鬥「跌得少」，缺乏似樣反彈，資金操作受壓抑，變相「趕客」。

即使中國經濟前景存在諸多不明朗因素，但正常流動的資本市場，估值有起有落，只要經濟持續發展，資產價格調整後，自然會找到新起步點。問題是內地金融近年提倡嚴監管，大力打壓投機炒賣，嚴控槓桿，更圖為金融從業員的收入設上限，諸如此類有違資本市場操作的行動，不利投資，也令現貨市場無法對沖風險，追求資本回報的外資紛打退堂鼓，結果是刻下A股市場猶如「生人勿近」的局面。

雖說這些年日本奉行的超低息貨幣政策，令全球盛行套息交易，以低成本的日圓融資再到亞洲、新興市場等炒作，到如今日本央行啟動加息，大量這類套息交易盤須拆倉、平倉，或去槓桿，或將資金調回日本，震盪必大，但某程度亦是可預見。另一方面，美國大選將至，兩黨競爭趨烈，貨幣政策多少受政局影響，該減不減的後果是加大經濟衰退風險，估值昂貴的美股高處不勝寒的風險外溢。中國股市「退水」與「死守」，確是可減衝擊，惟不應該是長策，適當時候放鬆金融監管，發揮資本市場潛力，更好地服務實體經濟，提振內、外資信心，是當局須穩妥推展的事情。

今年4月，內地發布「新五條」撐港股，其中一條是支持合資格的內地企業來港上市，惟第三季已近過半，香港新股市仍未見大起色，如何加快落實支持措施，為全球資金提供風險與回報具能見度的可靠出路，是兩地當局須協調做好的事。

壓抑資產價格，去槓桿，強監管，規避外部風險，大概是系統性風險的考量。惟隨着美國及日本幣策變化兩大風險因素正逐步釋放，內地是時候檢討金融政策，適時盤活資本市場，讓民營經濟及第三產業重新擔當推動內部需求增長的巨輪。中國作為全球第二大經濟體，不能缺少像樣的資本市場，只要中國資產有價，香港這國際金融中心始有作為。