港樓市低迷累賣地收入　學者：需求下滑　宜正視問題

外媒報道，香港樓市低迷，正在扼殺這個金融中心最重要的政府收入來源之一。過去幾年樓價下跌及寫字樓空置率上升，導致地產商要麼停止投地，要麼在公開招標中出價極低。7月香港樓價指數跌至近8年低位，可見市場仍不濟。

香港在2023至2024財年的土地收入是全球金融危機以來最低水平，預計需求不會恢復至地產行業鼎盛時期水平，經濟放緩令香港面對增加其他收入來源的壓力。

在地產市道高峰期，香港土地收入達1,648億港元。據香港城市大學經濟學教授梁家銳分析，當年地產相關收入總額，佔港府收入近三分一，是自1989年以來最高紀錄。

不過，在最近完結的財政年度，土地總收入下降至僅196億元，比官方預算估計低77%。截至2025年3月31日的本財政年度，政府預計土地總收入為330億元。

梁家銳指，本港地產低迷及人口下降是經濟深層問題的迹象。隨着愈來愈多人移居海外、選擇居住在鄰近的深圳，或因為預期物業貶值而停止投資，房屋需求正下滑。他補充，本港依靠賣地獲得收入的時代已經過去，「如果政府不思考開支方面，繼續這樣下去，我們將面臨更大問題」。

調查員Hannah Jeong表示，由於地產商信心低迷、庫存水平高，加上高息環境，預計土地銷售市場在 2025及2026年將持續低迷。她補充，本港地產商面臨減價推售新盤的壓力，同時面臨高昂融資成本及建築費用。

簡單的低稅制一直是本港吸引企業、外籍人士及外國投資的最大原因之一，法國外貿銀行高級經濟學家Gary Ng指，「如果稅率太複雜，香港的優勢就會喪失。」他又指，香港很難擺脫土地財政。