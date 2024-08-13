菜鳥香港推出B2C及C2C快遞服務

為進一步加速本地化建設，提升物流效率與客戶體驗，菜鳥宣布正式在香港開通本地快遞服務，分別推出「企業對消費者」(B2C)一站式電商物流解決方案及「消費者對消費者」(C2C)「菜鳥EASY寄」服務，為本地商家及消費者帶來更便捷和高效的物流體驗。

針對本地電商賣家，菜鳥提供的B2C一站式電商物流解決方案，集上門收件、自送到倉、自提點寄件等多種攬收方式於一體。同時，憑藉覆蓋全港的自營倉配網絡，菜鳥作出全港「次日達」的時效承諾，不同收件方式截單時間有分別，最遲截單時間是晚上10點，第二天就可送達香港的自提點或消費者手中。

在供應鏈數智化方面，菜鳥將提供全新的菜鳥商家後台，具有一鍵入駐、極速下單、物流軌跡實時追蹤等優勢，以更先進科技提升物流服務水平。

目前，菜鳥已與iHerb、Kicks Crew、MyFood、Skechers、香港貓、91APP等多個知名電商平台及品牌商家開展合作。

面向廣大消費者，菜鳥推出業內創新的「菜鳥easy寄」服務。憑藉菜鳥覆蓋全港的自營物流網絡中超過700個自提點，菜鳥成功構建300米寄件圈，即出門不足300米即有一個站點，讓香港市民實現快遞收寄自由。