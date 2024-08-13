WeChat Pay HK推香港用戶內地交通優惠

電子錢包WeChat Pay HK宣布，即日起至10月29日，向香港用戶送出內地交通優惠。用戶掃描指定深圳地鐵站入閘前的推廣易拉架，即可領取6張總值8港元的優惠券，並在乘搭深圳地鐵、巴士及WeChat港幣錢包支援的其他內地公共交通服務時使用，享受車資優惠之餘，同時感受電子支付帶來的無縫便捷體驗，盡情在深圳吃喝玩樂。

推廣期內，WeChat港幣錢包用戶只要透過WeChat/微信掃描深圳地鐵於羅湖、福田、南山區多個指定地鐵站入閘前的推廣易拉架，即可得到6張總值8港元的內地交通優惠券，當中包括兩張2港元內地交通乘車優惠券 (車費滿2.01港元可使用) 及4張1港元優惠券 (車費滿1.01港元可使用)。有效期為領取後7天內，逾期無效，數量有限，先到先得。

目前，該錢包現時已覆蓋28個內地城市的交通工具，包括深圳地鐵及巴士。用戶要先透過「乘車碼」小程序開通深圳地鐵自動扣款功能，就可直接以二維碼進站、出站，並使用上述內地交通優惠券，自動繳付已獲優惠扣減的車資。過程中，人民幣車資自動以優於市場的匯率轉換成港幣，且一律0手續費。