渣打：減息預期升溫有助改善中小企營商信心

市場憧憬減息利好經濟活動，渣打銀行(香港)大中華區高級經濟師劉健恆表示，減息預期升溫，有助改善中小企營商信心，惟目前宏觀環境存有多項不明朗因素，加上「不得不承認香港有內在因素」需要關注，市場信心仍然偏弱，認為現時毋須急於調整香港全年經濟增長預測，維持全年2.6%增長。

他指，香港今年首季及次季經濟分別增長2.8%及3.3%，主要來自出口推動，而服務出口表現差強人意，反映旅遊、零售、餐飲仍有挑戰。即使第三季及第四季表現持平，全年平均也有約3%增長，相信只要下半年經濟不出現收縮，可以達到現有預測。

不過，他提到，減息後，出口是否能繼續成為香港經濟增長「火車頭」成疑問，尤其是美國11月進行總統大選，不排除有部分訂單提前出貨，以應付潛在的關稅風險，推高短期出口表現，故需留意之後的出口表現。另減息對本港房地產市場有多大的提振作用，屆時財富效應可否帶動餐飲、零售等行業，也有待觀望，但認為減息會令強勢的美元回落，有助吸引旅客來港，及緩解港人購買力外流的情況。

此外，劉氏預期，美國聯儲局今年底共減息75點子，分別在9月、11月及12月各減25點子，而明年減息步伐將加快，減息高峰期在明年初出現，當中一至兩次下調幅度或達50點子，上半年共減息125點，而下半年則減50點子，對息口敏感的行業，如房地產將會受惠。