和記地產內地項目北京•御翠園 面積1500方呎起

該項目由和記地產集團轄下和記黃埔地產打造，即將啟動「獻禮全球」宣傳計劃。項目將於北京、香港及內地其他主要城市，以及多個國際都會進行推廣。

北京•御翠園涵蓋8座樓高16至18層的高層住宅以及18座聯排住宅，高層住宅建築面積介乎1,500至1,990方呎，而聯排住宅主要戶型的建築面積約3,710方呎，另有小量建築面積約4,300方呎的單邊單位。

項目坐落於首都CBD國貿商圈東部地段，距離國貿中心地標約6公里，前往大型城市公園—朝陽公園車程僅約10分鐘，更有姚家園公園、將府公園、紅領巾公園等多座公園環繞。

和記地產集團董事(市場)兼董事(企業業務發展)譚健旭表示，該項目為準現樓新盤，支付訂金前可以直接前往現場實地參觀。該盤交通網絡四通八達，配套設施齊備，步行至即將落成的地鐵3號線姚家園站僅約3分鐘，開車前往高鐵朝陽站約10分鐘，往返首都機場亦非常便捷。

此外，項目周邊商圈林立，生活所需一應俱全。住戶步行即可抵達萬象匯商場；同時項目鄰近朝陽大悅城及興建中的大型購物中心萬象城；而前往藍色港灣、燕莎購物中心、國貿商場等購物商場亦只需15至20分鐘車程。