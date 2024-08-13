星展香港夥領展、中華電力推低碳獎賞計劃

該計劃為期6個月，第一階段為「中小企低碳轉型」活動，鼓勵領展的中小企商戶踏出低碳轉型第一步。商戶只須成功在星展香港開立企業賬戶，並參與中華電力的能源管理計劃或申請資助計劃，例如免費的能源審核服務或「中電節能設備升級計劃」，便可成為「低碳商戶」，可享星展香港提供的資助購買「中電可再生能源證書」及其他企業開戶和銀行優惠，以及雲端支付收單機構Yedpay提供的電子支付服務優惠，為中小企提供高達18,888元的獎賞。

於2024年第四季，星展香港將與領展推出第二階段的DBS信用卡「一扣即享」推廣活動，凡於推廣期內使用DBS信用卡於領展旗下商場，包括黃大仙中心、啟田商場、慈雲山中心、TKO Gateway及T Town的「低碳商戶」消費，單一交易滿150元或以上，即可獲電子印花一個，每集齊3個印花，第四筆合資格交易即可獲高達60元折扣。