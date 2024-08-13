香港上半年整體出口貨量按年升7.6%　

政府統計處公布，今年6月香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別按年上升6.8%及5.6%；今年上半年計，整體出口貨量及進口貨量較去年同期分別上升7.6%及3.7%。

經季節性調整的數字顯示，2024年第二季與對上一季比較，商品整體出口貨量及進口貨量分別上升1.7%及0.4%。對外商品貿易貨量變動是從對外商品貿易貨值變動中扣除價格變動的影響而計算出來。

商品價格方面，6月商品整體出口價格及進口價格按年分別上升3.6%及2.7%；上半年整體出口價格及進口價格亦按年分別上升4.2%及3.8%。對外商品貿易的價格變動是以對外商品貿易的單位價格指數變動反映。這指數是根據平均單位價值或個別商品的實際價格來計算。

按地域劃分，6月輸往美國（32.9%）、越南（31.0%）、台灣（28.8%）及中國內地（內地）（6.8%）的整體出口貨量錄得升幅；另一方面，輸往印度的整體出口貨量則下跌21.0%。

與此同時，輸往美國（6.8%）、內地（4.6%）、台灣（4.1%）及越南（1.0%）的整體出口價格上升。另一方面，輸往印度的整體出口價格則下跌2.6%。

上半年計，來自南韓（29.7%）、新加坡（10.4%）、內地（8.5%）及台灣（5.1%）的進口貨量錄得升幅。另一方面，來自日本的進口貨量則下跌6.0%。與此同時，來自所有主要供應地的進口價格均上升：南韓（6.1%）、新加坡（4.3%）、內地（2.9%）、台灣（1.0%）及日本（1.0%）。