內地首7個月新增人民幣貸款13.53萬億　M2按年增6.3%

人行公布，內地首七個月人民幣貸款增加13.53萬億元人民幣，遜預期。分部門看，住戶貸款增加1.25萬億元，其中，短期貸款增加608億元，中長期貸款增加1.19萬億元；企(事)業單位貸款增加11.13萬億元，其中，短期貸款增加2.56萬億元，中長期貸款增加8.21萬億元，票據融資增加2,146億元；非銀行業金融機構貸款增加5,946億元。

7月底，本外幣貸款餘額255.43萬億元，按年增長8.3%。月底人民幣貸款餘額251.11萬億元，按年增長8.7%。

7月底，外幣貸款餘額6,047億美元，按年下降13.8%。首七個月外幣貸款減少517億美元。

7月底，廣義貨幣(M2)餘額303.31萬億元，按年增長6.3%。狹義貨幣(M1)餘額63.23萬億元，按年下降6.6%。流通中貨幣(M0)餘額11.88萬億元，按年增長12%。首七個月淨投放現金5,396億元。

初步統計，首七個月社會融資規模增量累計為18.87萬億元，比上年同期少3.22萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加12.38萬億元，按年少增3.27萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少970億元，按年多減388億元；委托貸款減少573億元，按年多減1324億元；信托貸款增加3,072億元，按年多增2,615億元；未貼現的銀行承兌匯票減少3,440億元，按年多減2,331億元；企業債券淨融資1.61萬億元，按年多3,116億元；政府債券淨融資4.03萬億元，按年多2,380億元；非金融企業境內股票融資1,445億元，按年少3,937億元。