市建局九龍城項目分紅比例三成　地價可分期支付

市區重建局九龍城啟德道/沙浦道發展項目已於周一(12日)起招標，市場消息透露，項目將來賣樓收益達到82.5億港元，發展商須向該局分紅，分紅比例劃一為30%，以銷售住宅樓面計算，每方呎約1.9萬元水平。

據了解，是次容許發展商分期支付地價，出價分為三個階段。第一期為入場費，定額5,000萬港元；第二期出價連入場費不少於10億元；第三期將包括出價及設定付款日期。評審標書準則仍以價高者得為基礎，並按既定公式計算。有發展商指出，上述安排有助降低投地的資金壓力。

資料顯示，項目地盤面積約57,125方呎，可建總樓面約514,121方呎，預計可提供約810個住宅單位。市建局會撥出超過5,382方呎的淨作業樓面面積，用作興建一所社區幼兒中心。項目亦會興建一個地庫停車場，提供約300個公眾停車位。