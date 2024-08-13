內地7月社融規模增量7700億人幣　遠遜預期

中國人民銀行公布，7月份新增社會融資為7,700億元人民幣(下同)，遠遜市場預期，其中新增政府債券融資6,900億元，可見由政府發債撐住﹐同月新增人民幣貸款僅2,600億元，亦遠遜市場預期。

7月底廣義貨幣(M2)按年升6.3%，超預期，但人行想改革統計方式的狹義貨幣(M1)按年減6.6%，剪刀差由6月的11.2%擴至12.9%。

數據公布後，內媒隨即刊出專家意見，指短期看，金融數據「擠水分」對總量指標仍有影響，但「擠水分」促進金融總量數據更真更實，且有利於金融經濟的良性互動；目前看，金融數據已基本穩定，保持合理增長。

所謂「擠水分」，指的包括早前企業活期存款中，一部分通過手工補息獲取了相對高些的收益，這些行為規範後，企業活期存款出現下降，有些還在逐步向理財轉化，這方面的影響會持續顯現，導致近幾個月M1持續回落。

然而，存款收益和預期投資回報率的比價關係發生變化，套利空間消失，一部分企業資金騰挪出來擴大投資、增加研發投入等，未來可望更有利於金融支持實體經濟高質量發展。「某製藥企業反映，在規範手工補息後，該企業將存在某大行2億元存款提取出來用於新建生產車間、購買相關設備以擴大再生產。」

該專家又稱，「特別是在有效融資需求不足時，銀行短期內要加大實體經濟支持力度，而項目儲備不足，通過加大票據直貼、轉貼力度，將代表企業信用的未貼現票據轉化為代表銀行信用的表內票據融資，對企業也實實在在地提供了資金支持。」隨着票據利率下行，中小企業通過票據融資的成本也會相應降低，也可以激發融資需求。