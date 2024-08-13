萬洲國際：豬價偏高壓抑消費需求　下半年料有所恢復

集團執行董事兼河南雙匯投資發展股份有限公司總裁馬相傑指出，綜合市場基本面及分析，預測今年下半年豬價較上半年高，惟下半年豬價會呈下行趨勢，全年平均豬價高於去年，明年初豬價會明顯下降。

萬氏解釋，內地生豬飼養費佔比高，推高生豬價格，特別是7月及8月份，9月份的飼養費會大幅減少，第四季除了運費上升外，因此豬價會下降。

集團行政總裁郭麗軍指出，下半年屬銷售旺季，料肉製品銷量靠穩。儘管上半年肉製品銷量按年減少6%，但業務在中國、北美及歐洲的經營利潤均有增長。另外，基於傳統銷售渠道佔比下降，公司會加大投入在電商等新渠道，以提升銷量，亦擴展滲透率較低的市場，與其他營運商合作跨境銷售。

至於雙匯發展早前表示會加快推進預製菜業務發展。馬氏透露，上半年預製菜量逾5,000噸，未來會持續檢視預製菜的產品，強調預製菜是公司下一步發展方向之一，但發展速度不會很快。

另外，他提到，由於合規問題，不便披露分拆史密斯菲爾德食品業務在美國上市計劃的進程。