【多圖】西區半新盤銀主貨686萬拍出　翰林峰5年貶值37%

環亞物業拍賣今日(13日)共賣岀5項住宅物業，佔3個為銀主盤，成交金額共逾2,100萬港元。是次出席人數約70至80人，售出銀主物業包括西營盤翰林峰2座高層A室，實用面積約330方呎，開價650萬元，獲4客爭購，終搶高36萬元，以686萬元沽出，呎價約20,788元。單位原業主於2019年初以約1,090萬元買入，呎價高達3.3萬元，現帳面大幅貶值約404萬元，跌幅約37%。

另外，銅鑼灣海殿大廈低層連平台銀主盤，單位實用面積約597方呎，平台面積約173方呎，連租約開拍價460萬元，物業有3至4組客競投，終以566萬元賣出，較推拍價高106萬元或約23%，成交呎價約9,481元。土瓜灣立基大廈低層G室同類單位，實用面積約447方呎，開價308萬元，有兩組客出價，搶高32萬元或約10.4%，以340萬元沽，呎價約7,606元。

此外，場內亦拍出兩個業主單位，其中大埔寶仁樓低層B室唐樓業主盤，實用面積約478方呎，推拍價250萬元，被兩組客搶高30萬元約12%，成交價280萬元，呎價約5,858元。另外，西營盤永祥大廈低層B室，實用面積約273方呎，開拍價268萬元，同樣獲兩組客出價並售出。