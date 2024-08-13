【難敵通脹】美國快餐店打價格戰保盈利　39蚊套餐有乜食？

美國近年通脹居高不下，不少餐廳將成本轉嫁予消費者，但目前已接近消費者承受範圍的極限。外媒報道，由於商品及服務價格不斷飆升，料到消費低迷，不同企業更發出利潤警告；美國各大連鎖快餐店亦開展價格戰，繼麥當勞及漢堡王(Burger King)先後推出5美元(約39港元)的套餐後，肯德基(KFC)亦宣布推出5美元套餐，冀以低價挽回消費者，以保持市佔率及盈利。

事實上，由於價格高企，部分美國消費者亦開始減少出外用餐的次數。金融公司LendingTree調查顯示，約78%的美國人表示，「他們將快餐視為奢侈品，因為價格太貴」；更有分析認為，將有愈來愈多的快餐店將提供優惠。

肯德基美國營運總監Nick Chavez稱，他們正擴展「Taste of KFC」優惠系列套餐，將以「令人難以置信的價格」提供3種選擇，包括炸雞腿配薯蓉及鬆餅、炸雞塊配薯條、以及由炸雞塊及薯蓉組成的「經典碗」，售價為5美元；稱希望讓每個人都能負擔得起該企食品。

另一間美國快餐「老字號」White Castle，於上月將其10個裝的Cheese Sliders漢堡包價1美元，至7.99美元(約62.32港元)，回到2011年水平。