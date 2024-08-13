新屯中望海單位370萬易手　連2021年同類跌價30%

新界上車盤樓價由高位回落，屯門新屯門中心有海景單位，剛以370萬元轉手，較2021年高峰期間同類型做價已跌逾30%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園8月暫錄6宗買賣，已超越上月全月，屋苑G座複式單位，實用面積約940方呎，套三房間隔，望球場景及海景，叫價1,288萬元，放盤約三星期即獲以1,238萬元承接，累減50萬元或約3.9%，呎價約13,170元。

●中原王秀芬指，鰂魚涌太古城8月暫錄約11宗買賣，包括怡山閣中層C室，實用面積約685方呎，三房間隔，放盤不足一個月，獲以820萬元承接，呎價約11,971元，新買家為用家。

●美聯周永業稱，西灣鯉景灣逸榮閣低層C室，實用面積約489方呎，兩房間隔，獲同區用家以約620萬元購入，呎價約12,679元。

●世紀21溢榮郭少玲稱，筲箕灣廣場3座高層E室，實用面積約445方呎，三房間隔，有裝修，2月叫價668萬元，期間獲租客以1.52萬承租單位，6月調整叫價至568萬元，以538萬元交吉沽售，累減130萬元，減幅約19.5%，呎價約12,090元。

●中原姚文龍指，西半山蔚華閣中層C室，實用面積約524方呎，兩房間隔，6月以1,100萬元放售，最終以1,040萬元沽出，呎價約19,847元，失守2萬元關口，創屋苑近3年新低，亦較兩年前同類型單位跌價約15%。

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九龍區

●美聯黃椿璿表示，長沙灣曉悅低層C室，實用面積約193方呎，開放式間隔，叫價295萬元，近期獲區內買家洽詢，最終以280萬元成交，呎價約14,508元，原業主於2014年12月以351.5萬元購入，持貨約10年帳面虧蝕約71.5萬元，貶值約20.3%。

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新界區

●置安居蘇永耀稱，屯門新屯門中心3座中層F室，實用面積約445方呎，望海景，以370萬元轉手，呎價約8,132元，而同室較低層單位，2021年曾以550萬元登記轉售，期間樓價跌約32.7%。

●世紀21天生置業黃偉祺指，屯門愛琴海岸8座高層F室，實用面積約644方呎，三房間隔，望山景及海景，叫價700萬元，累減72萬元，獲租客洽購，以628萬元連車位成交，減幅約10.3%，呎價約9,752元。

●世紀21天生置業黃偉杰表示，屯門帝御‧金灣3座低層11室，實用面積約211方呎，開放式間隔，望園景，叫價308萬元，放盤1年，獲投資客洽購，減價48萬元，以260萬元成交，減幅約15.6%，呎價約12,322元，原業主持貨約兩年，帳面虧蝕44萬元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山銀湖．天峰2座低層C室，實用面積約544方呎，兩房間隔，叫價約760萬元，議價後以731萬元易手，呎價約13,438元，新買家為區內用家。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山海典灣2座低層C室，實用面積約783方呎，三房間隔，望海景，放盤兩年，2叫價1,000萬元，獲買家以980萬元承接，呎價約12,516元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山居屋錦豐苑D座中層14室，實用面積約432方呎，兩房間隔，望海景，未補價第二市場叫價410萬元，放盤3個月，以380萬元沽出，呎價約8,796元。

●萬方地產葉搏麟表示，沙田居屋廣林苑C座中層3室，實用面積約595方呎，三房間隔，有裝修，未補價第二市場叫價398萬元，綠表客以約345萬元購入，呎價約5,798元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田居屋愉翠苑M座低層3室，實用面積約519方呎，兩房間隔，未補價第二市場成交價498萬元，呎價約9,595元，原業主於2016年3月以380萬元購入。

●中原溫志樑指，沙田帝堡城5座高層H室，實用面積約547方呎，兩房間隔，叫價約700萬元，日前議價後以665萬元沽出，呎價約12,157元，新買家為外區客。

●美聯吳立輝表示，大埔白石角嘉熙9座高層J室，實用面積約336方呎，一房間隔，最初叫價545萬元，新買家為香港家庭客，觀望一年後決定「轉租為買」，以510萬元成交，呎價約15,179元，原業主於2020年以668.9萬元購入，帳面貶值約23.8%。

●中原黃達雄表示，大埔居屋逸雅苑A座高層16室，實用面積約566方呎，三房間隔，原先未補價第二市場叫價約450萬元，議價後以368萬元沽出，呎價約6,502元，新買家為上車客。

●利嘉閣朱子華稱，元朗朗晴居2座中高層E室，實用面積約573方呎，兩房間隔，望內園景及池景，叫價580萬元，雙方議價後，最終以508萬元成交，呎價約8,866元。

●祥益林家倫指，天水圍嘉湖山莊美湖居1座低層B室，實用面積約623方呎，套三房間隔，最初叫價500萬元，累減53.2萬元，區內換樓客以446.8萬元購入，呎價約7,172元，稍低於市價。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋天頌苑B座中層6室，實用面積約650方呎，套三房間隔，區內綠表客，因屋苑鄰近子女就讀的學校，未補價第二市場以432萬元購入上址自用，呎價約6,646元。

●利嘉閣郭永峰稱，葵涌夾屋浩景臺4座中層H室，實用面積約571方呎，套三房間隔，望海景，新買家為首置客，叫價540萬元，議價後自由市場以528萬元成交，呎價約9,247元。

●利嘉閣譚健偉稱，荃灣翠豐臺1座極高層H室，實用面積約437方呎，兩房間隔，望山景，叫價590萬元，議價後以538萬元成交，呎價約12,311元。

●中原陳麗嫦指，荃灣8月暫錄約19宗二手買賣，映日灣3座中層B室，實用面積約216方呎，開放式間隔，裝修雅致，叫價428萬元，上車客議價後，減至400萬元沽出，呎價約18,519元，原業主於2019年8月以405萬元一手買入，約5年帳面蝕5萬元。

●美聯胡國源表示，馬灣珀麗灣27座低層C室，實用面積約574方呎，兩房設計，叫價530萬元，區外客見原業主接受議價，故最終以460萬元承接單位，呎價約8,013元，原業主2013年以457.5萬元購入，持貨約11年近平手離場。

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