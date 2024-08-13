發展商變陣項目轉售為租　一房戶月租1.6萬元

新盤庫存量高企，樓價跌勢未止，有發展商變陣，將旗下住宅項目轉售為租。何文田全新現樓項目最新公布全幢放租，一房戶月租由1.6萬元起。

●何文田PRINCE WESIDENCE 涉58伙轉售為租

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●沙田瓏珀山單日沽兩伙

●本地富豪家族斥7,628萬購入ST. GEORGE'S MANSIONS四房

●啟德MONACO MARINE兩房成交價1,156萬

會德豐地產旗下已屆現樓的啟德MONACO MARINE，今(13日)錄得1B座30樓E室的成交，實用面積449方呎，兩房間隔，成交價1,156.7萬元，呎價約25,762元。據了解，買家購入單位作投資用途。

●投資者以805萬元購入何文田站瑜一‧天海特色戶

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周二(13日)售出平台特色戶，為第1B座1樓C室，實用面積317方呎，屬一房間隔，連237方呎平台，成交價805.27萬元，呎價約25,403元。市場消息指，買家為本地投資客，鍾情項目位置。

●旺角Larchwood增優惠

●將軍澳MONTEREY特色戶終止交易

會德豐地產旗下將軍澳MONTEREY，周二(13日)錄得一宗終止交易，涉及單位為第3座2樓D室，實用面積717方呎，屬三房間隔，連503方呎平台，原本在2021年4月以1,856.1萬元售出，呎價約25,887元，買家採用「家倍靈活1088付款計劃」購入單位，並可享有先住後付優惠。發展商已安排於周六(17日)以招標形式重售上述單位。

●天水圍Wetland Seasons Bay 第3期交易告吹