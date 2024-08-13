發展商變陣項目轉售為租 一房戶月租1.6萬元
2024年08月13日 21:31
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新盤庫存量高企，樓價跌勢未止，有發展商變陣，將旗下住宅項目轉售為租。何文田全新現樓項目最新公布全幢放租，一房戶月租由1.6萬元起。
●何文田PRINCE WESIDENCE 涉58伙轉售為租
由其士國際(00025)發展位於何文田太子道西292號的住宅項目，於周二(13日)公布名為PRINCE WESIDENCE，提供58伙，部署全幢放租，本周內起招租，月租由1.6萬元起。目標準戶型涵蓋一房至兩房間隔，實用面積由329 至579方呎，另提供特色高層兩房至四房大單位。同日開放位於12樓的示範單位以供參觀。事實上，發展商曾計劃以現樓形式出售上述項目。
●鰂魚涌FINNIE示範單位首曝光
宏安地產(01243)旗下鰂魚涌芬尼街FINNIE，周二(13日)首度開放示範單位予傳媒參觀。連家具及裝修示範單位參照25樓D室，實用面積270方呎，屬一房間隔。發展商同時開放參照25樓C室搭建的無改動示範單位，實用面積361方呎，屬兩房間隔。該盤預計最快周三(14日)公布首張價單。
●沙田瓏珀山單日沽兩伙
新鴻基地產(00016)旗下沙田瓏珀山，周二(13日)通過招標連沽兩伙，自5月底重啟銷售至今，在11周內累沽69伙，套現約13.5億元。最新售出的單位包括Crown Tower的17樓C室，實用面積1,494方呎，屬四房雙套間隔，連同1個車位成交價2,720萬元，呎價約18,206元。
●本地富豪家族斥7,628萬購入ST. GEORGE'S MANSIONS四房
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，周二(13日)售出3座2樓A室，實用面積2,087方呎，採四房雙套間隔，連同1個車位成交價7,628萬元 ，呎價約36,550元。據悉，買家為本地富豪家族。
●啟德MONACO MARINE兩房成交價1,156萬
會德豐地產旗下已屆現樓的啟德MONACO MARINE，今(13日)錄得1B座30樓E室的成交，實用面積449方呎，兩房間隔，成交價1,156.7萬元，呎價約25,762元。據了解，買家購入單位作投資用途。
●投資者以805萬元購入何文田站瑜一‧天海特色戶
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周二(13日)售出平台特色戶，為第1B座1樓C室，實用面積317方呎，屬一房間隔，連237方呎平台，成交價805.27萬元，呎價約25,403元。市場消息指，買家為本地投資客，鍾情項目位置。
●旺角Larchwood增優惠
宏安地產(01243)旗下已屆現樓的旺角Larchwood，繼上月底將折扣率大幅增加至最高28%，變相減價後，周二(13日)再次修訂部分價單，增設「無壓輕鬆置業印花稅優惠」，買家可獲發展商代繳的從價印花稅，金額上限為成交價的2.25%。
●將軍澳MONTEREY特色戶終止交易
會德豐地產旗下將軍澳MONTEREY，周二(13日)錄得一宗終止交易，涉及單位為第3座2樓D室，實用面積717方呎，屬三房間隔，連503方呎平台，原本在2021年4月以1,856.1萬元售出，呎價約25,887元，買家採用「家倍靈活1088付款計劃」購入單位，並可享有先住後付優惠。發展商已安排於周六(17日)以招標形式重售上述單位。
●天水圍Wetland Seasons Bay 第3期交易告吹
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay 第3期，最新錄得一宗交易告吹，涉及單位為第6A座7樓A2室，為實用面積437方呎，兩房連儲物室間隔，原定在本月2日以636.27萬元售出，呎價約14,560元，交易最新列明為簽訂臨時買賣合約後再未有進展。