美股3大指數向好　道指升171點

美股3大指數於周二早段向好，道指曾升171點，報39,528點；標指升48點，報5,393點；納指升235點，報17,015點。港股夜期報17,207點，升44點，高水33點。

展望後市，加拿大皇家銀行財富管理將美國及全球股市的評級降為中性，建議在股票投資組合中採取防守型的部署，重點關注高品質的派息股票。至於固定收益方面，美國債市的評級亦維持在中性，由於美國和全球經濟風險仍然適度偏高，目前該行仍偏好主權債多於企業債。

至於存續期方面，該行減少了短期國債，轉而增加7至10年期國債的配置。在基本預測下，估計聯儲局在9月會減息0.25厘，至於會否大手減息0.5厘，要視乎9月初公布的非農就業及失業率數據。

企業消息方面，家得寶公布截至7月28日止的一季業績，期內收入按年微增0.6%至431.75億美元；淨利潤倒退2.1%至45.61億美元。該公司上季同店銷售按年跌3.3%，單計美國分店的跌幅更達3.6%。

家得寶的業績展望亦同樣疲弱，預測全個財政年度的同店銷售會下跌3至4%，甚至直言「4%的下跌意味着消費者需求正面臨更大的壓力」。至於全年整體收入增長僅介乎2.5至3.5%，每股盈利倒退約2至4%；年內大約有12家新店開張。家得寶股價早段曾升0.03%。