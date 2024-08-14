東方日報B1：中資股失權重　印度得寵

國際指數公司MSCI明晟周二(13日)公布最新季檢結果，8月30日收市後生效，矚目之處在於MSCI中國指數再剔出60隻股票，連同今年2月和5月，一共踢走182隻股份，為近兩年最多。儘管被剔出的絕大多數是內地上市的A股，但反觀MSCI印度指數再淨增6隻股份，無疑會進一步提高印度於MSCI新興市場指數的權重，逼近中國，鼓勵外資繼續「棄中取印」。

MSCI香港指數除剔走太古地產（01972)外沒有變動；另有5隻港股被剔出中國指數，分別是海吉亞醫療（06078)、贛鋒鋰業（01772)、廣發証券（01776)、中國中免（01880)和福萊特玻璃（06865)。投行中金估計5股將面對3,320萬至5,330萬美元的被動型資金淨流出，合共接近2.14億美元。

中國指數並非沒有新增股份，可惜只有兩隻—上海上市的華能水電和深圳上市的勝宏科技，淨剔出股份數量回升至58隻。資料顯示，上月底，中國於MSCI新興市場指數的權重為22.33%，按年跌5.89個百分點，跟2020年的巔峰四成對比，指數固然變得均衡，但難免令人慨嘆中資股已今非昔比。

要留意，季檢亦涉及個股權重調整，中金估計美國上市的拼多多和港股的工商銀行（01398)分別會錄得6.76億美元及1.26億美元的被動型資金淨流入，問題是印度方面單是當地最大私營銀行HDFC短期內已經有望吸資18億美元，其他新貴亦會吸資近30億美元。分析指，印度股市持續做好、自由流通股份數量亦逐漸增加，又有大型新股上市，印度於MSCI新興市場的權重11月就會突破20%，進一步追貼中國。

港股周二勉強把升市延至第5個交易日，可惜又是反覆升少一大截的格局。恒生指數早段曾升141點，高見17,252點，未幾曾倒跌36點，低見17,252點，收市升62點或0.36%，收報17,174點；國企指數升19點或0.32%，收報6,049點；科技指數微跌不足一點，收報3,429點。港股總成交額僅約708億元，港股通淨買入降至19.17億元。

更受季檢衝擊的A股方面，滬綜指及深成指分別收升0.34%及0.43%，但滬深兩市主板成交額從周一的逾4年新低，進一步降至只有4,753.23億元人民幣，「水盡鵝飛」跟港股可謂同病相憐。滬深股通周二再錄淨賣出25.27億元人民幣，8月迄今累計遭外資淨減269.92億元人民幣。內地基金界指，原則上可以加倉，但疲弱的成交盡顯投資者多麼悲觀。

大型機構投資亦對後市審慎。美國銀行8月份基金經理調查顯示，大戶平均現金持倉按月升0.2個百分點至4.3%，增持股票的受訪者比例按月跌20個百分點至31%；預期全球經濟未來12個月轉弱的受訪者淨比率，按月升20個百分點至47%（比持不同意見的多47個百分點)，比上月更保守，但息口勢將下降，76%受訪大戶認為全球經濟能「軟着陸」。