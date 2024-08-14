【東方日報產評】中美失速無贏家　全球經濟續捱打

中美世紀博弈，美國肆意推動與華脫鈎，對中、美以至世界經濟的影響正不斷浮現。雖然至今中國算是展現了經濟獨有的韌性，保持增長，但增速放慢是不爭的事實。疫情已過去逾年，內地民營經濟景氣無法恢復至疫前水平，內部需求疲弱，增長前景不明朗。至於美國，最新政府財政赤字創歷史同期次高，僅次於抗疫期間2021年7月的歷史高位，惹來加劇通脹的憂慮，一旦引爆美元危機，全球難有完卵。世界兩強各有隱患，全球資金苦無出路！

中國剛公布的數據顯示，7月新增貸款數字遠遜預期，並創近15年新低，首7個月社會融資規模更大跌15%，反映貸款需求疲弱，且當局採取措施規範企業貸款用途，確保貸款流入實體經濟，「擠水分」效應一定程度也影響貸款數字。惟當前整體內部需求仍疲弱，如何加強在金融政策的支持，以提振貸款需求，催谷投資與消費，顯然是當局急須應對的事。

只是以如今內地的氛圍，要提振市場信心似乎愈來愈不容易。從物價持續低迷，股市交投淡薄，失業率未見大幅改善可見一斑。如何打破這個困局，是全球投資者都關心的問題。畢竟中國是亞洲的增長龍頭，若中國經濟失速，亞洲必首當其衝，區內沒有經濟體能獨善其身。

再看美國，該國財政部數據顯示，截至今年7月底的首10個月，美國財政赤字已達1.52萬億美元，遠高於疫情前水平，入不敷支持續，其中一個重要原因是美國利率維持在高水平，債台高築的美國，利息包袱愈滾愈大。這種舉債度日、以債冚債的方式是否可持續，愈來愈受市場關注，尤其是自俄烏戰爭以來，美國將美元「武器化」，令全球興起去美元化，國際貿易增加以本幣結算避過美元涉及的制裁風險，美國債務問題惡化，貨幣政策失誤頻仍，損及美元信用，最怕是巨額財政赤字發展下去，最終將加劇通脹，從而可能引發「美元危機」，則非單止摧毀美國的繁榮，更會將美國經濟推入衰退深淵，世界經濟將現災難！

削減開支、增加稅收，開源節流是美國政府當務之急。可觀乎現任民主黨政府在這方面政績缺如，只管不斷大開庫房增加補貼，卻未顯著有效提升綜合競爭力，增加國家收入；再看共和黨總統參選人特朗普，也只管大打「中國牌」，提倡猛加進口中國商品關稅，但若美國消費轉弱，美國市場不是一個具增長潛力市場的話，如何吸引外資落戶建廠生產，創造職位與收入實乃疑問。美國經濟若然走不出步向衰退的困局，誰主白宮，顯然都難以避免經濟浩劫。

中、美作為世界兩大經濟體，各有其問題，已成為世界經濟的重大隱患，再拖下去，只怕問題更積重難返，全球都難有贏家。資金去處不多，今年以來黃金市場持續有資金湧入避險，豈非無因？投資者得有心理準備，環球經濟景氣若沒有重大突破，就只會持續轉差，世界經濟一場非一般的嚴冬正要迎面而來，得作最壞打算，最佳準備。