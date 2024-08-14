新世界鄭志剛：港家辦業務料稱冠全球　或中期內達成目標

報道指，對於本港未來在家族辦公室數量及管理資產規模成為全球第一的目標，鄭志剛沒有具體說明達標的時間表，不過他認為可能是在中期內。

鄭志剛稱，香港有約數萬名財富管理從業員，幾十年來一直為幾代豪門世家提供服務，比其他金融中心更具優勢。他補充，這不僅與資本有關，也與價值有關。

鄭志剛又表示，香港財富傳承學院希望成為尋求在香港建立業務的家族辦公室的「超級聯繫人」，特別關注第二代財富所有者及治理問題。他補充，該學院將於下月舉行一場峰會，料將吸引100多間家族辦公室。香港財富傳承學院於去年成立，致力於協助發展及推廣香港成為全球超級富豪重鎮。

據港府委託會計師行今年較早時發布的一項研究，於2023年底，估計本港有超過2,700間單一家族辦公室，研究又指其中約三分一管理至少1億美元資產。