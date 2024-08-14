李澤銘：港股繼續區間上落 騰訊難破400元
2024年08月14日 12:36
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美國上月生產者物價指數(PPI)升幅低於預期，經濟有轉弱傾向，加強市場對聯儲局9月減息的信心，隔晚美股顯著做好，但對港股刺激作用不大。紅蟻資本投資總監李澤銘表示，內地經濟數仍據遜預期，除非政策出現轉向，內需、消費有明顯改善，否則實體經濟仍會持續受壓。恒指短期維持在16,600至17,300點水平上落。短期可留意科網股即將公布的業績，會否為市場帶來驚喜。另外，息率較高的中特估，如中資電訊股及內銀股亦值得留意。
騰訊音樂(01698)第二季純利按年增長29%，績後股價急挫。李認為其業績符合預期，但公司對下半年及明年的音樂訂閱營收指引低於預期，令市場失望。他又指騰訊音樂在騰訊控股(00700)佔比不大，料對騰訊盈利表現影響有限，相信其業績仍有望符合甚至優於預期，且公司績後或會重啟回購，對股價亦有支持作用。不過，現時市況不就，股價上破400元機會不大，除非業績出現較大落差，否則料維持在360至380元上落。
華晨中國(01114)發盈警，預期中期除稅後溢利將按年減少約六成。李澤銘指公司業務資產不多，對其發盈警不感意外。值得留意的是，公司近月屢派特別息，相信可支撐股價，但現價上升空間不大，宜待調整時再作吸納。