李澤銘：港股繼續區間上落　騰訊難破400元

美國上月生產者物價指數(PPI)升幅低於預期，經濟有轉弱傾向，加強市場對聯儲局9月減息的信心，隔晚美股顯著做好，但對港股刺激作用不大。紅蟻資本投資總監李澤銘表示，內地經濟數仍據遜預期，除非政策出現轉向，內需、消費有明顯改善，否則實體經濟仍會持續受壓。恒指短期維持在16,600至17,300點水平上落。短期可留意科網股即將公布的業績，會否為市場帶來驚喜。另外，息率較高的中特估，如中資電訊股及內銀股亦值得留意。