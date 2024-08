富衛集團為慶祝成立11周年,宣布推出11項社區關愛撥款計劃,專注於理財教育、就業準備、社會創業以及身心健康倡議,以支援亞洲各地的本地社區。

11項社區關愛撥款計劃中,香港部分將支持啟勵扶青會,並透過朋輩支援訓練改善高中生的心理健康。其他地區方面,如在印尼將支援和加速女性企業家的金融創新與保險技術解決方案;日本方面會與Japan Network for Prevention of Child Abuse and Neglect合作,支持其「橙絲帶運動」以減低兒童虐待個案;至於馬來西亞,則支持MyKasih Foundation為貧困家庭和學生提供環境與科學、技術、工程和數學的教育計劃等。

富衛集團的社區關愛是其環境、社會和企業管治策略的一部分。

富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示,富衛集團成立的時間並不長,此社區關愛撥款計劃有助證明集團實現為生活、工作和服務客戶的社區帶來正面的改變的承諾。