香港會計師公會：「打風不停市」提升港資本市場優勢

港股「打風不停市」安排即將於今年9月23日正式實施，屆時證券市場及衍生產品市場在惡劣天氣下仍然繼續運作，維持提供交易及結算服務。市場討論「打風不停市」多年，有關市場改革終於落實，相信將有助提升香港資本市場的競爭優勢；其實疫後商界推進數碼化進展理想，為股市在惡劣天氣下維持運作清除了不少障礙。

綜觀環球主要金融市場，例如美國紐約證券交易所及納斯達克、新加坡交易所，以及內地A股市場的運作早已不受天氣影響，在惡劣天氣下仍然維持運作；相關措施相信有助港股維持其國際競爭力。近年港股與其他市場的活動越漸緊密，例如港交所的數據顯示，今年６月份透過港股通投資港股的南向交易，其日均成交額佔港股大市總成交逾三成。投資市場瞬息萬變，若其他資本市場的投資者希望因應市況作出投資決策，卻適逢港股因惡劣天氣而停市，則有機會令投資者錯失投資機會，進而影響港股市場對投資者的吸引力。

事實上，前幾年的新冠肺炎疫情間接推動了各行各業數碼化；遙距工作、線上服務及無紙化等措施已成常態。香港會計師公會在早前回應港交所的諮詢文件中亦指出，以現時的商界運作模式而言，相信香港股市能夠以全面數碼化及遙距工作模式推展在惡劣天氣期間維持運作。

另一方面，市場對新安排存有疑慮的聲音，尤其是有中小型證券商反映，他們難以安排員工以遙距方式工作，而在惡劣天氣下員工亦難以返回工作地點當值。市佔率排名15或以下、俗稱「B組」及「C組」的中小型券商，他們共佔近三份一市佔率，市場及監管機構不能忽視他們的意見。港交所的諮詢總結中提及，將為券商提供一定的支援，包括使用電子交易系統的培訓、豁免未能履行款項責任支付額外財務費用或被採取紀律處分，以及對合資格短倉豁免進行強制補購等，這些措施相信有助減輕券商應付惡劣天氣下的新股市運作安排的營運壓力。同時，公會認為，港交所亦應就「打風不停市」的配套做好準備，例如在惡劣天氣下交易所仍能如常透過線上及線下的不同渠道，為券商及股票發行人提供支援。這些應急處理流程的具體細節，有必要進行更詳細的說明。此外，港交所可與銀行業界商討，調整銀行服務及批核流程，以及透過電子方式進行的交易限額，以配合惡劣天氣下的股市運作。

電子證券交易早於疫情前已逐漸盛行，無論對發行商、券商以至投資者等都帶來極大方便。然而，網上交易時有衍生私隱和數據洩漏等安全性問題，交易系統的穩定性亦是增強投資者信心的關鍵。就此，港交所應保障資訊科技安全，以增加習慣使用傳統交易方式的投資者對網上交易的信心。

香港會計師公會