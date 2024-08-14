摩通：內地全年經濟料增4.7%　美國年內減息0.75厘

摩根大通中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱海斌料，今年全年內地可以錄得4.7%經濟增長，不過對下半年前景看法審慎。

他指，內地出口於下半年轉弱，加上美國大選，可能或中國出口前景帶來不確定性，因此認為刺激消費對內地經濟很重要。他估計，當局不會如去年般大舉增加財政刺激，而是會利用地方政府未發行的特別國債配額。

此外，他預期，人行未來會漸進，而且小幅減息，今年第四季及明年首季預計將分別減息10點子。摩通料，美國今年減息3次，9月及11月分別減息50點子，12月再減25點子。

朱海斌指，人民幣貶值壓力減緩，預期人民幣兌每美元年底見7.15。

對於人行貨幣政策由控制信貸規模，轉向控制市場利率，他認為仍處實驗階段，指出與聯儲局調控聯邦基金利率的做法類似。惟他表示，最大問題是聯儲局一直定期舉行議息會議討論貨幣政策，至於人行制定利率的做法跟美國不同，中國國務院不會定期就內地利率舉行類似會議。中國在利率方面，與市場溝通的效率不及美國，故會造成貨幣政策不確定性。

至於將內房庫存轉化為保障房的措施，朱海斌指暫時進展緩慢，認為原因之一是發展商參與誘因欠奉。