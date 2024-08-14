心光盲人院申放寬高限重建住宅 　不獲規劃署支持

上述項目位於鄉郊建屋地段第136號餘段，地盤面積約69,537方呎，屬住宅(丙類)7地帶，申請將高限由主水平基準151米，放寬至不多於164米，以地積比率約1.9倍作分層住宅發展，物業層數由已獲批的不多於9層，提高至10至11層，單位量由83伙，增加52伙至135伙。

規劃署指出，為改善薄扶林道沿線的交通，申請人建議將車路上的巴士站，改為巴士停靠站。不過，最新布局將收窄了現有的車路及行人路，運輸署認為不可接受，申請人應要就相關影響進行正確評估。

此外，路政署亦認為，將現有行人路改建為巴士停靠站，對部分公路結構荷載構成影響，亦沒有結構評估支持該方案的可行性，申請人提交的資料，未能證明擬議項目布局不會對薄扶林道的交通帶來不良影響。