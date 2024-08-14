長江基建中期多賺1.6%　派息增1.4%至72仙

期內，電能實業為集團提供10.82億元之溢利貢獻，按年增加2%。英國業務的溢利貢獻為18.65億元，按年增加17%。澳洲基建投資組合的溢利貢獻為8.64億元，按年上升5%。歐洲大陸業務之溢利貢獻輕微下降1%至4.19億元。香港及中國內地業務組合之溢利貢獻為9,600萬元，按年下跌6%。

主席李澤鉅指，儘管面臨重重挑戰，長江基建仍處於有利位置與均具充裕財力之策略夥伴長江實業及電能實業，物色收購機遇。受制於高利率環境及資金流動性收緊，預期晉身基建行業的門檻將有所提高，讓如集團般別具營運經驗及財務優勢之基建企業得以從中受惠。

他又指，集團在促進基建投資組合業務及地域多元化之際，亦致力推動內部增長及提升旗下各項業務間之協同效應，並在瞬息萬變的環境下尋求更多別具增長價值的機遇。

他表示，長江基建一直恪守審慎財務策略，同時兼顧持續盈利增長及理想負債水平，致力在穩健與增長間力求平衡。集團在收購過程中亦不會抱有志在必得的心態。