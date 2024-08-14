螞蟻數科：推動在港落實跨境現實世界資產相關項目

香港積極發展成虛擬資產中心。螞蟻集團旗下獨立科技板塊螞蟻數科首席技術官(CTO)王維透露，螞蟻數科正積極推動在本港落實涉及新能源資產的跨境現實世界資產(RWA，Real World Assets)相關項目，也是公司業務板塊的新探索，希望能作為實體企業的科技橋樑，提供獨特價值。

螞蟻數科目前正參與香港金融管理局的數碼貨幣項目，共同探索研究通證化存款、通證化資產及央行數碼貨幣結算等場景應用。

事實上，螞蟻自2015年啟動旗下的區塊鏈業務，去年推出互聯網第三代(Web3.0)品牌ZAN，日均調用量逾2億次。行業研究機構IDC數據顯示，2023年內地區塊鏈服務(BaaS)市場規模達18.9億元人民幣，而螞蟻集團的螞蟻鏈以26.5%的市場佔有率，排名首位，連續第四年膺冠。

RWA是指透過區塊鏈技術，將包括房產、設備、存貨、商品、貸款或保險合約等在真實世界中具有價值的物理或有形資產代幣化(Tokenization)，即將相關資產分成若干個代幣(Token)，而每個Token代表相應的基礎資產份額、股份或所有權，從而讓投資者更便捷地參與實體經濟。